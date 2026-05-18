Двое вологжан обманули участника СВО на 1,6 млн рублей

Совместная операция сотрудников Великоустюгского отдела МВД и регионального управления ФСБ позволила раскрыть аферу против участника специальной военной операции. Жертва лишилась крупной денежной суммы.

Как выяснили оперативники, к преступлению причастны двое жителей Великоустюгского округа — мужчина 1979 года рождения и его сообщница 1972 года рождения. По версии следствия, пара обманным путём завладела банковской картой военнослужащего. Получив доступ к счету, злоумышленники сняли 1 миллион 622 тысячи рублей. Все средства ушли на личные траты.

Фигурантов задержали по месту жительства. Против них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция предусматривает до десяти лет колонии. Суд отправил обоих в СИЗО.

В пресс-службе вологодского УФСБ добавили, что задержанный мужчина уже дал признательные показания. Следственные органы продолжают собирать доказательства и выяснять все детали противоправной схемы.