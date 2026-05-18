Пьяный череповчанин зарезал невестку

Уголовное дело об убийстве возбуждено в городе металлургов. Трагедия разыгралась вечером 16 мая в квартире на улице Чкалова, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По материалам следствия, 68-летний мужчина был в гостях у родственников и выпивал с ними. Во время застолья он схватился за нож и нанёс несколько ударов 42-летней супруге собственного брата. Ранения оказались несовместимыми с жизнью — женщина скончалась до приезда медиков.

Выяснилось, что фигурант имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он уже привлекался к ответственности за различные преступления, включая покушение на убийство. Сейчас ему инкриминируют часть 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.