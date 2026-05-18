20 мая вологжан ждут в музеях за бесплатными билетами

Третья среда месяца по сложившейся традиции дарит жителям региона свободный вход в музеи. 20 мая все государственные и муниципальные учреждения культуры Вологодской области вновь распахнут двери для бесплатного посещения. Единственное условие — при себе нужно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий местную регистрацию, либо справку об обучении для школьников, студенческий билет.

В Вологде участником акции станет музей-заповедник и вся его филиальная сеть.

Бесплатный вход распространяется не только на областную столицу. В акции участвуют картинная галерея, музей-заповедник в Великом Устюге, краеведческий музей Белозерска и десятки других площадок во всех округах и районах.

Приятное дополнение этого сезона — ботанический сад «Botanica». В рамках программы «Культура рядом» вологжане смогут бесплатно погулять среди тропических растений, понаблюдать за экзотическими бабочками и познакомиться с редкими представителями фауны. Отличный шанс прикоснуться к наследию родного края, не потратив ни рубля.

Полный список музеев Вологодской области – партнеров проекта «Культура рядом».