3-D принтер спалил пустую квартиру под Череповцом

В субботу, около пяти часов вечера, в деревне Новое Домозерово Череповецкого округа вспыхнула квартира на втором этаже жилого дома №44. Тревогу забили очевидцы.

На вызов отправились пять человек личного состава и две спецмашины. Ещё до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули десять человек. К счастью, в горевшей квартире в тот момент никто не находился.

Пламя удалось остановить на отметке в 15 квадратных метров. Основной удар стихии пришёлся на электронику: сильно пострадали 3D-принтер, компьютер и ноутбук. Также огонь уничтожил мебель и отделку в комнате, а едкий дым основательно закоптил стены и потолок по всей площади жилья.

В областном главке МЧС назвали и виновника происшествия — возгорание спровоцировала техническая неисправность 3D-принтера.