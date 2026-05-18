Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Вытегре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о расследовании дела, касающегося нарушений прав жителей многоквартирного дома на улице Буденного в Вытегре. Поводом для вмешательства стало обращение, опубликованное в соцсетях.

В региональном управлении СК рассказали, что постройка 1969 года давно пришла в негодность. Кровля протекает, инженерные сети полностью изношены, печное отопление вышло из строя. Стены настолько промерзают, что зимой температура в квартирах опускается ниже допустимых норм.

При этом статус аварийного здание получило ещё восемь лет назад — в 2017 году. Однако людей до сих пор не переселили в пригодное жильё. Предложенная компенсация оказалась слишком мала, купить на неё равноценную квартиру невозможно.

Бастрыкин поручил руководителю вологодского следственного управления Геннадию Яшину представить детальный доклад. Главу ведомства интересует не только ход самого расследования, но и конкретные шаги по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.