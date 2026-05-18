В Вологде к середине лета отремонтируют 27 дворов

В областной столице приступили к ремонту придомовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в текущем сезоне преобразятся 27 дворов. По основной части объектов уже заключены контракты с исполнителями, на девяти адресах техника и рабочие вышли на площадки.

Глава города Сергей Жестянников отметил, что процесс набрал хороший темп. Ряд территорий уже приближается к завершающему этапу, а первые три двора в скором времени получат свежий асфальт. Глава поставил перед подрядчиками жёсткий срок — завершить весь запланированный объём до середины лета.

Сейчас техника сосредоточена на следующих адресах: Чернышевского, 67; Герцена, 49б; Полевая, 17; Ленинградская, 26; Ново-Архангельское шоссе, 21; Медуницинская, 15 и 19а; Козлёнская, 13а; Ярославская, 3.

Проекты благоустройства предполагают комплексное преображение. Подрядчики полностью обновят дорожное покрытие и тротуары, организуют парковочные карманы, приведут в порядок ливнёвки, смонтируют современное освещение, установят лавочки и урны. Кроме того, по пожеланиям жителей в отдельных дворах проведут дополнительные работы — например, уберут аварийные и засохшие деревья.

Перед стартом на каждом объекте прошли обсуждения с участием жильцов, депутатов и представителей подрядных организаций. Совместно корректировались графики и уточнялись эскизные проекты. Важно, что вологжане будут задействованы не только в согласовании, но и в контроле на всех стадиях — вплоть до финальной приёмки обновлённых территорий. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.