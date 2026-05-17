В Вологде Volkswagen уничтожен огнём из-за неисправной проводки

Днём 14 мая жители областной столицы стали свидетелями автопожара. Около часа дня спасателям поступил тревожный сигнал: на парковке у дома № 8-а по улице Костромской полыхала иномарка.

Ликвидировать возгорание отправился усиленный наряд — девять бойцов пожарной охраны на двух спецмашинах. Выяснилось, что объектом ЧП стал седан Volkswagen Passat, которым владеет местная жительница. Пламя успело основательно повредить переднюю часть кузова: обгорели капот и оба передних крыла, расплавилась вся пластиковая начинка моторного отсека.

Эксперты МЧС, изучив последствия, пришли к выводу, что короткое замыкание или иной аварийный сбой в бортовой электросети спровоцировали воспламенение легковушки. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.