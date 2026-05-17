В Вологде автомобилист сбил пенсионерку, завершавшую переход по "зебре"

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Наезд на пешехода случился днём 14 мая у дома № 2-в по улице Маршала Конева в Вологде. В 12:15 71-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался от Беляева в сторону Пригородной и совершил наезд на женщину преклонного возраста.

Установлено, что 87-летняя пострадавшая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. В тот момент, когда пенсионерка заканчивала движение, для пешеходов уже загорелся запрещающий сигнал.

Пожилую женщину с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировала бригада скорой. Все детали инцидента выясняют инспекторы ГИБДД.