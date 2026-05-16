В Вологодской области стартует конкурс «Кулинарное эскимо» на лучшее авторское мороженое

Студенты профильных колледжей и профессиональные повара региона могут попробовать свои силы в создании уникального десерта. В области стартовал конкурс «Кулинарное эскимо». Пробный этап продлится до 28 мая, а финал состоится 1 июня в Череповецком многопрофильном колледже.

Соревнование проводится в двух категориях: «Юниоры» (учащиеся от 16 до 21 года) и «Мастера» (работники общепита и самозанятые). За час участникам нужно приготовить авторский десерт на основе собственного мороженого.

По словам амбассадора Ассоциации отельеров и рестораторов региона Александра Гаврилова, конкурс в прошлом году получил много положительных отзывов. Участие бесплатное.