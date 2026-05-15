Вологодчина подготовила к отправке 30 единиц БПЛА

Вологодская область продолжает помощь фронту. В зону проведения СВО отправляется новая партия беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Совместно с Противопожарной службой Вологодской области подготовлено к отправке 30 единиц БПЛА общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

Техника на передовой требуется для разведки, коррекции огня, с их помощью контролируют обстановку на маршрутах. Все это помогает сохранять жизни наших военнослужащих.

«Гуманитарные грузы формируются строго по заявкам воинских подразделений, конвои отправляем каждую неделю», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Например, на прошлой неделе регион направил бойцам 35 беспилотников на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.

Ранее были переданы:

- активаторы режима посадки БПЛА на 2,9 миллиона рублей;

- 200 квадрокоптеров общей стоимостью 10,5 миллиона рублей.

Системность поставок позволяет закрывать актуальные потребности подразделений без задержек и «узких мест». С начала СВО Вологодская область направила на гуманитарную помощь и социальные выплаты военнослужащим и их семьям более 12,1 миллиарда рублей. В регионе действует 45 мер господдержки участников спецоперации и их близких – от единовременных выплат до льгот по ЖКУ, реабилитации и трудоустройству.