НовостиСпорт15 мая 2026 14:08

В Вологде отремонтирован университетский стадион "Политехник"

В него вложили 123 миллиона из федерального бюджета
Стадион «Политехник» открыли после капитального ремонта в Вологде. Он не ремонтировался несколько десятков лет. Капремонт проведен при финансировании в 123 миллиона рублей из федерального бюджета по линии Министерства науки и высшего образования РФ.

Сейчас стадион - современная тренировочная площадка, с оборудованными зонами для бега, футбола, баскетбола, волейбола, прыжков и сдачи нормативов ГТО.

По словам губернатора Георгия Филимонова, за последние 2 года в регионе построили и реконструировали более 90 спортобъектов, еще 26 введем в эксплуатацию в этом году. "И это лишь часть масштабных преобразований", — подчеркнул глава региона.