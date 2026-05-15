Ночь музеев пройдет на Вологодчине 16 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2026 году на Вологодчине состоится 16 мая. А это значит, что музеи приглашают всех желающих на экскурсии, выставки, мастер-классы, театрализации, концерты и перформансы.Напомним, Международный день музеев отмечается 18 мая, в понедельник. Тема акции в этом году — «Родное», она приурочена к Году единства народов России.

Музейщики Вологды, Череповца, Кириллова, Белозерска, Великого Устюга и Тотьмы и других городов и сел уже подготовили программы. Они размещены на сайтах музеев, в соцсетях.

Вологодский музей-заповедник из-за реставрационных работ уличные мероприятия проведет на Кремлёвской площади. Будут организованы интерактивные площадки от клуба «Ратник» и общества «Исток», выставка ретро-автомобилей, зоны военно-исторической реконструкции. Кульминацией станут дискотека от проекта «Дыхание улиц» и шоу холодных фонтанов. Город услышит колокольные звоны. Колокольня Софийского собора будет открыта для посещения до 23:00.