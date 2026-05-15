В Вологде происходит массовое переселение детских аттракционов

В Вологде аттракционы переезжают из Кремлёвского сада в парк Ветеранов. Дело в том, что в саду пройдут масштабные работы по благоустройству. Ремонт ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Так что аттракционы демонтировали и в ближайшее время их установят в Заречье. Переселяются и цепочная карусель, и «Лошадки», и «Пчелки», и детский батут. Перенос займет две недели. К началу лета все будет смонтировано.

С 1 июня аттракционы в парке Ветеранов будут работать по летнему расписанию.

По будням развлечения доступны с 11 до 19 часов, а в выходные и праздничные дни — с 10 до 21 часа.