НовостиОбщество15 мая 2026 8:51

17-летняя девушка на мотоцикле въехала в иномарку

Ее отца оштрафовали
17-летняя девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль "Киа Спортейдж". Очередное ДТП случилось с участием несовершеннолетних в Вологодской области. По статистике ГИБДД, с начала года в регионе произошло 10 ДТП с участием детей на различных байках, 11 несовершеннолетних получили травмы, один подросток погиб.

И вот опять: в посёлке Депо 17-летння девушка на кроссовом мотоцикле "Мотоленд" не смогла разъехаться с иномаркой. Она не справилась с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам Госавтоинспекции, девушка разъезжала без водительских прав. Так что отец несовершеннолетней мотоциклистки будет наказан: ему грозит штраф на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортом несовершеннолетней без водительского удостоверения.