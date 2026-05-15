Вологодчина оказалась регионом с малодоступной электроэнергией

Эксперты РИА Новости подготовили исследование доступности электроэнергии для населения в российских регионах.

Доступность - это количество электроэнергии которое можно оплатить на среднемесячную чистую зарплату.

Как известно, стоимость электричества в регионах разнится еще значительней, чем средние зарплаты. В отдельных субъектах цена киловатт-часа отличается более чем в шесть раз.

Минимальная стоимость электроэнергии в Иркутской области — 1,8 рубля за кВт/ч. Самый высокий тариф - в Чукотском автономном округе, там киловатт-час стоит 11,54 рубля.

В итоге Вологодская область оказалась на 65 месте по доступности электроэнергии для населения. Расчет прост: Стоимость электроэнергии в регионе составляет 7,2 киловатт-час, на среднемесячную чистую зарплату можно приобрести около 9640 кВт/ч.

В Иркутской области эта цифра составляет в 4,5 раза больше - почти 46 тысяч кВт/ч в месяц. Высокие позиции также заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра благодаря сочетанию относительно невысоких тарифов и высоких доходов населения.

В нижней части списка оказались регионы с невысокими зарплатами и сравнительно дорогой электроэнергией. Чемпион - Республика Калмыкия, где на среднюю зарплату можно приобрести около 6,4 тысячи кВт/ч.

Напомним, планируется индексация тарифов на электроэнергию по всей стране с 1 октября.