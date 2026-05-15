В Вологде закрашивают сотни надписей вандалов

В Вологде продолжают наводить порядок с несанкционированными надписями. С начала апреля специалисты Административного департамента Администрации города зафиксировали 695 случаев появления незаконных граффити и других изображений с 1 апреля. На сегодняшний день 597 из них уже закрашены, работы ещё примерно по 70 адресам продолжаются. Ещё около трёх десятков материалов сейчас изучают в административно-техническом отделе.

Параллельно борются с незаконной расклейкой рекламы и афиш. За весну выявили 56 таких нарушений, из них устранили 48, остальные в работе. Тем, кто клеит объявления в неположенных местах, грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Сейчас с владельцем опор освещения в заречной части города проводят профилактическую беседу — их тоже нужно привести в порядок.

В прошлом году полиция и городские власти возбудили три уголовных дела по фактам вандализма, три материала — о незаконных граффити и девять — по нарконадписям. За порчу имущества нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.