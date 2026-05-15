Пропавших мужчин из Великого Устюга нашли в затонувшей машине

Фото: "Устюг-поиск" ВКонтакте.

Пропавших мужчин обнаружии в реке вместе с машиной.

Двое жителей Великого Устюга пропали 10 мая. Их искали. 14 мая очередная поисковая операция пролила свет на произошедшее с ними. Поздним вечером автомобиль «Дэу Нексия», на котором они уехали, обнаружили в Северной Двине неподалеку от населенного пункта Демьяново. Машину подняли. Внутри находились тела пропавшим. Мужчинам было 30 и 20 лет.

«Совместными усилиями местных жителей, волонтёров и сотрудников полиции транспортное средство было извлечено из воды. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Спасибо всем, кто не остался в стороне и участвовал в поисках. Отдельная благодарность сотрудникам скорой помощи», - рассказали волонтеры объединения «Устюг-Спас».

Обстоятельства случившегося будут установлены.