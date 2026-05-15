В Вологде прощаются с аттракционами в Кремлевском саду

Сотрудники МАУК «Парки Вологды» приступили к разбору четырёх аттракционов в Кремлёвском саду. Причина — предстоящее комплексное благоустройство этой территории. Карусели «Лошадки», «Пчёлки», цепочная карусель и детский батут переедут в парк Ветеранов. Все работы по демонтажу и установке планируют закончить к 1 июня.

С первого дня лета аттракционы начнут работать по-новому. По будням их будут запускать с 11 утра до 7 вечера, а в субботу, воскресенье и праздники — на два часа дольше, с 10 утра до 8 вечера.