Жителям Вологды назвали улицы, где скосят траву

В Вологде стартовал сезон покоса травы — на сегодняшний день обработано почти 4 гектара. Из них 1,71 гектара пришлось на улично-дорожную сеть, а 2,24 гектара — на парки и скверы.

Глава города Сергей Жестянников отметил, что работы ведутся по утверждённому графику, охватывающему все районы города. Подход гибкий: если трава отрастает быстрее, покос повторяют, ориентируясь не на календарь, а на реальную ситуацию.

Всего в этом году планируется привести в порядок больше 700 гектаров зелёных зон. Основной объём берёт на себя «Зеленстрой», но к процессу также подключились управляющие компании, сторонние подрядчики и МАУК «Парки Вологды».