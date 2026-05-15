«Ночь музеев» на Вологодчине: когда и где пройдёт главная культурная акция весны

Всероссийская акция «Ночь музеев» выпадает в этом году на 16 мая. Мероприятие традиционно проходит накануне Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. Главная тема 2026 года — «Родное», что созвучно Году единства народов России.

Музеи Вологодской области не остаются в стороне и готовят свои особенные программы. Присоединиться к празднику можно будет в Вологде, Череповце, Кириллове, Белозерске, Великом Устюге, Тотьме и других населённых пунктах.

Насыщенную программу обещает Вологодский музей-заповедник. Из-за реставрационных работ в Кремле все уличные события перенесут на Кремлёвскую площадь. Там гостей ждут колокольные звоны, интерактивные площадки от клубов исторической реконструкции, показ ретро-автомобилей. Завершится вечер яркой дискотекой от проекта «Дыхание улиц» и световым шоу холодных фонтанов. Кроме того, до 23:00 можно будет подняться на колокольню Софийского собора.

