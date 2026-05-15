«Кирилло-Белозерская осада» назначена на 20-21 июня

На Вологодчине в шестнадцатый раз пройдёт фестиваль, посвящённый реконструкции исторических событий. Стать частью масштабного театрализованного действа можно будет 20 и 21 июня.

Всего за два выходных гости фестиваля перенесутся в бурное начало XVII столетия — период, когда Кирилло-Белозерский монастырь оборонялся от польско-литовских захватчиков.

События развернутся прямо у древних стен обители, на том самом месте, где в 1612 году кипели настоящие бои. В программе заявлены массовые баталии, конные турниры, а также выступления клубов исторической реконструкции.

В этом году в Кириллов съедутся участники со всей страны. У монастырских стен будет работать интерактивный лагерь XVII века. Посетители смогут в деталях изучить, как жили, одевались и воевали люди той далёкой эпохи.