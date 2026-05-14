Суд прекратил дело тотьмички, обвинявшейся в убийстве новорождённого сына

Тотемский районный суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревалась в убийстве собственного новорождённого сына. Преступление, по версии следствия, было совершено в марте 2014 года в одной из деревень района.

24-летняя тотьмичка родила здорового мальчика без медицинской помощи, после чего, по мнению следователей, сразу убила его. Экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии. Возбудили дело по статье об убийстве матерью новорождённого.

Однако в апреле 2026 года, когда дело поступило в суд, с момента преступления прошло больше 12 лет. Срок давности привлечения к ответственности истёк ещё в марте 2020 года. Суд прекратил дело.