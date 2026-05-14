Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 20:59

Суд прекратил дело тотьмички, обвинявшейся в убийстве новорождённого сына

Трагедия произошла 12 лет назад
Источник:kp.ru

Тотемский районный суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревалась в убийстве собственного новорождённого сына. Преступление, по версии следствия, было совершено в марте 2014 года в одной из деревень района.

24-летняя тотьмичка родила здорового мальчика без медицинской помощи, после чего, по мнению следователей, сразу убила его. Экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии. Возбудили дело по статье об убийстве матерью новорождённого.

Однако в апреле 2026 года, когда дело поступило в суд, с момента преступления прошло больше 12 лет. Срок давности привлечения к ответственности истёк ещё в марте 2020 года. Суд прекратил дело.