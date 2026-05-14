НовостиОбщество14 мая 2026 11:34

"Лиза Алерт" проведет весенние сборы для желающих стать волонтерами

Учеба пройдет на базе "Куркино".

В выходные полевые учения организуют представители добровольческого отряда "ЛизаАлерт". Присоединиться к числу волонтеров смогут те, кому исполнилось 18 лет. Сбор проведут в Куркино, что под Вологдой.

Добровольцев ежегодно привлекают на поиски пропавших людей. Поиск ведется как в лесу, так и в городской черте.

Чтобы стать частью команды, нужно пройти обучение.

В субботу участников сборов организуют теоретические занятия, расскажут о методиках поиска и использовании специального оборудования. Также запланирован курс эвакуации.

В воскресенье вологжане отправятся на поиски - условия учебы будут максимально приближены к реальным, будет развернут штаб.