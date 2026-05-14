"Лиза Алерт" проведет весенние сборы для желающих стать волонтерами

В выходные полевые учения организуют представители добровольческого отряда "ЛизаАлерт". Присоединиться к числу волонтеров смогут те, кому исполнилось 18 лет. Сбор проведут в Куркино, что под Вологдой.
Добровольцев ежегодно привлекают на поиски пропавших людей. Поиск ведется как в лесу, так и в городской черте.
Чтобы стать частью команды, нужно пройти обучение.
В субботу участников сборов организуют теоретические занятия, расскажут о методиках поиска и использовании специального оборудования. Также запланирован курс эвакуации.
В воскресенье вологжане отправятся на поиски - условия учебы будут максимально приближены к реальным, будет развернут штаб.