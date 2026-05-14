В Череповце пьяные изнасиловали женщину

В Череповце завершено расследование уголовного дела о групповом изнасиловании. Череповчанку изнасиловали два пьяных мигранта.

ЧП случилось в ночь на 23 августа 2025 года. Мигранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину во дворе одного из домов города Череповца, где применили в отношении нее насилие, а затем скрылись.

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование и иные действия сексуального характера.

Материалы расследования переданы в суд, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.