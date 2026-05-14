В Вологде может появиться многофункциональный спортивный комплекс

Городские власти Вологды заявили о новой стройке - определено место спортивного объекта и сроки возведения.

Его возведут при поддержке инвестора. Многофункциональный комплекс расположится в районе пересечения улиц Новаторов и Энтузиастов.

Это активно развивающийся жилой район, там есть необходимость спортивной инфраструктуры. Здесь круглый год можно будет заниматься разными видами спорта.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

«Проект будет вынесен на областной инвестиционный совет. После одобрения начнётся разработка проектно-сметной документации. Само строительство запланировано на 2027–2029 годы, а ввести объект в эксплуатацию предполагается в 2030 году», - рассказал глава города Сергей Жестянников.

В сотрудничестве с «Парками России» проработают вопрос наполнения и оснащения комплекса. Реализация проекта также позволит создать новые рабочие места.