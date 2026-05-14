Родители разбившихся на питбайках вологодских подростков ходят под статьей

В Вологде 13 мая простились с 16-летним юношей, который разбился на питбайке, его товарищ все еще в тяжелом состоянии. Они столкнулись у деревни Харачево под Вологдой вечером 9 мая. В соцсетях появилось видео - молодой человек снимает ролики, в которых другой выполняет опасные трюки на питбайке. А потом два разбитых питбайка увозят на автоприцепе. .

Как сообщается, для расследования трагедии СКР возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Однако стало известно еще о двух делах - по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Как сообщило СУ СКР по Вологодской области, питбайки принадлежали отцу погибшего подростка и матери пострадавшего. По версии следствия, родители позволили им управлять мопедами, чем «вовлекли их в совершение действий», опасных для жизни.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В СУ СК России по Вологодской области напомнили, что бдительность взрослых поможет сохранить жизнь и здоровье детей.

«Не позволяйте несовершеннолетним, не имеющим достаточный жизненный опыт, стать участниками ситуаций, которые могут быть для них опасными», - напоминают следователи.