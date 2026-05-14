576 тысяч инкубационных яиц из Вологодчины отправлено в Кувейт

В Кувейт из Вологодчины отправились две крупные партии инкубационных яиц. Всего экспортировали 576 тыс. штук.

Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Продукцию в Кувейт отправило птицеводческое хозяйство из Вологодского округа.

Первая партия яиц покинула регион 30 апреля, а вторая - отправлена на днях. Весь груз следует автомобильным транспортом транзитом через Азербайджан, Иран и Ирак.

В прошлом году, инкубационное яйцо из области на экспорт не отгружалось. Всего в 2025 году предприятия аграрно-промышленного комплекса Вологодчины поставили свою продукцию в 32 страны мира. Основными покупателями стали Узбекистан, Китай и Белоруссия. В структуре экспорта лидерами являются кондитерские изделия, детское питание и корма для животных.

Инкубационные яйца - это специально отобранные яйца сельскохозяйственных птиц,предназначенные для выведения потомства в инкубаторе.