Череповчанин настрочил 21 комментарий в соцсетях, угрожая мигрантам

Он призывал к насилию, убийствам, тяжким телесным повреждениям кавказцев и выходцев из Средней Азии. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, Череповецкий городской суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Саратова, проживающему в Череповце.

С апреля по декабрь 2024 года он, находясь дома в Череповце, из ненависти к кавказцам и азиатам на своей странице в соцсети написал не менее 21 комментария к публикациям в открытых сообществах.

Он призывал к насилию, убийствам, тяжким телесным повреждениям По словам суда, угрозы распространялись на группы лиц "по признакам национальности, расы, происхождения и отношения к религии (в том числе в отношении жителей Кавказа, Средней Азии, мигрантов, мусульман, а также членов их семей)".

Была проведена лингвистическая экспертиза. Она показала, что в комментариях были утверждения о необходимости насильственных действий, инструкции по организации нападений и обоснование допустимости экстремистской деятельности. Все комментарии публичными.

Мужчине вменили ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Он полностью признал вину, раскаялся, активно способствовал следствию, сам выдал мобильный телефон, использовавшийся как орудие преступления. На основании его ходатайства уголовное дело рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств.

Череповецкий городской суд признал его виновным, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил 1 год принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты ежемесячно в доход государства. А использованный для преступления телефон конфискован.

Мужчина не одинок: 49-летний череповчанин в соцсети разместил комментарий, призвав сжечь представителей Кавказа и Средней Азии. Суд рассмотрит материалы 20 мая.