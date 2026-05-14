Изготовитель краски поплатился за коммерческий подкуп должностного лица в Череповце

В Череповце фирму оштрафовали за коммерческий подкуп. В сентябре 2023 года ее сотрудник решил подкупить работника промпредприятия, чтобы получить преференции при закупке. Все закончилось обвинительным приговором и крупным штрафом.

Об этом сообщает прокуратура Вологодской области. Фирма производит лакокрасочную продукцию, ее сотрудник попытался заинтересовать должностное лицо промышленного предприятия города - он передал 50 000 рублей за лоббирование интересов при заключении договора поставки продукции.

В итоге он попал под суд - работнику лакокрасочной фирмы вынесли обвинительный приговор по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Но до этого, когда преступление только вскрыли, прокуратура открыла против юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Сейчас по результатам его рассмотрения организации выписали штраф в 500 000 рублей.