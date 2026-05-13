Под Вологдой возведут храм в честь мирового судьи

Икона новомученика Михаила Трубникова. КБМЗ.

Под Вологдой будет основан каменный храм в честь мученика Михаила Кирилловского (Трубникова).

Это единственный в России мировой судья, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.

В настоящее время в Молочном действуют небольшой храм-часовня Воскресения Христова, уцелевший при сносе старинного храма, и временный храм Архангела Михаила, вмещающие не более 30 человек. Тм не менее в селе проживает 7000 человек, то есть верующие просто не имеют возможности участвовать в богослужениях. По благословению митрополита Кирилловского и Вологодского Саввы было принято решение построить новый храм на 150-200 прихожан.

По многочисленным просьбам публикуем биографию Михаила Трубникова.

Биография.

Родился 22 августа 1855 года в городе Кириллове в дворянской семье. Отец был помещиком и кирилловским уездным исправником. С детства мечтал о море, поэтому после окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургское военно-морское училище (Морской кадетский корпус). В 1875 году окончил училище и начал службу морским офицером. Дослужился до капитана 2-го ранга, после чего вышел в отставку. pravenc.ru +2

В 1888 году оставил военную службу и стал участковым мировым судьёй 2-го участка Кирилловского уезда. Проявил себя как твёрдый, принципиальный и человечный судья, его многолетний труд был отмечен орденами Святого Станислава и Святой Анны.

Трубников также занимал должность уездного предводителя дворянства и возглавлял местное земство. Как председатель церковно-приходского попечительства он участвовал в восстановлении Ферапонтова монастыря, который находился на его судебном участке.

Арест и расстрел

В начале сентября 1918 года Трубников был заключён в тюрьму в Кириллове в качестве заложника. 11 сентября в селе Сосунове Кирилловского уезда был убит председатель местного комитета бедноты коммунист А. И. Костюничев. Вскоре в Кириллов из Череповца прибыл карательный отряд во главе с П. П. Тавриным. 14 сентября совместным постановлением Кирилловской уездной ЧК, исполкома и революционного трибунала было решено «ответить на убийство коммуниста Андрея Костюничева красным террором» и расстрелять 37 заложников из числа 52 арестованных. Фактически решение о расстреле принял командир карательного отряда.

На следующий день, 15 сентября 1918 года, на горе Золотуха близ Кириллова череповецкие красноармейцы казнили Михаила Трубникова вместе с епископом Кирилловским Варсонофием (Лебедевым), игуменьей Серафимой (Сулимовой), мирянами Николаем Бурлаковым, Анатолием Барашковым и Филиппом Марышевым. Их похоронили в общей могиле близ места расстрела.

Канонизация

В 1998 году на месте расстрела был установлен памятный крест. В 2000 году Архиерейский юбилейный Собор Русской православной церкви причислил кирилловских мучеников, включая Михаила Трубникова, к лику святых. На месте поклонного креста построили часовню с шестью куполами - по числу казненных.

Дни памяти: 15 сентября (2 сентября по старому стилю), в Соборе Вологодских святых и Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Современное почитание

В мае 2026 года митрополит Вологодский и Кирилловский Савва совершил чин на основание храма в честь святого мученика Михаила Трубникова.

В 2024 году была написана первая в России икона, посвящённая Михаилу Трубникову. Её создание инициировал председатель Вологодского областного суда. Икона должна стать символом для российских судей, и есть надежда, что Трубников станет их святым покровителем.