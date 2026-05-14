Бассейн для вологодского университета строят пять лет

Ректор Денис Дворников рассказал о состоянии дел.

Бассейн для Вологодского государственного университета все еще не построен. Хотя деньги были выделены.

Строительство в Осановском проезде началось летом 2021 года, но все сроки были сорваны.

Стоимость работ тогда оценивалась в 216 млн рублей, деньги были выделены - в рамках проекта Единой России "500 бассейнов".

Вину возложили на подрядчика.

Сегодня вопрос рассматривал губернатор Георгий Филимонов. Он провел совещание по решению проблемы долгостроя: "Недобросовестный подрядчик сорвал сроки ввода бассейна, контракт с ним расторгнут. Назначена комплексная судебная экспертиза, срок её завершения — июнь. Заключили новый контракт с компанией «Огнеснаб», специалисты зашли на площадку в этом году.

Сейчас ведут разработку проектных решений по кровле и гидроизоляции, начали монтаж витражей, скоро перейдут к кровельным работам. К активной фазе реализации проекта приступят после завершения экспертизы".

Глава региона добавил, что по ситуации также ведётся работа с Министерством образования и науки РФ.