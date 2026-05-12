Под Череповцом молодой водитель с месячным стажем устроил ДТП

В одну секунду автомобиль оказался вверх колесами. Фото: УМВД области.

Водитель российского внедорожника имел стаж вождения всего 1 месяц и устроил ДТП. Под Череповцом травмированы четыре человека. Авария произошла 11 мая на первом километре автодороги Бетонка – Климовское.

20-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» получил права всего 1 месяц назад. Он не справился с управлением, "Нива" вылетела с дороги и перевернулась.

Пассажир - 17-летний юноша был доставлен в больницу. Еще три человека, включая самого водителя, после осмотра медиком будут лечиться дома.

Всего за минувшие выходные в Вологодской области зарегистрировано девять ДТП, в которых два человека погибли и 14 получили травмы. Также зафиксировано 68 ДТП с материальным ущербом.