Подведены итоги голосования: вологжане выбрали имя аэропорту

Аэропорт Вологды ждет реконструкция. Фото: Сергей Жестянников в Телеграме.

Вологодский аэропорт получит имя Сергея Ильюшина.

Подведены итоги голосования. Оно прошло на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной!».

"За кандидатуру трижды Героя Социалистического труда, лауреата семи Сталинских премий, создателя легендарного штурмовика Ил-2 отдали голоса 46,3% участников", - озвучил Сергей Жестяников.

Ил-2, созданный нашим земляком, стал самым массовым боевым самолётом в истории и сыграл ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны.

«Летающий танк» – так называли эту машину на фронте, и именно она стала одним из символов победы Красной Армии.