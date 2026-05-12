Подведены итоги голосования: вологжане выбрали имя аэропорту

Вологодский аэропорт получит имя Сергея Ильюшина.
Подведены итоги голосования. Оно прошло на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной!».
"За кандидатуру трижды Героя Социалистического труда, лауреата семи Сталинских премий, создателя легендарного штурмовика Ил-2 отдали голоса 46,3% участников", - озвучил Сергей Жестяников.
Ил-2, созданный нашим земляком, стал самым массовым боевым самолётом в истории и сыграл ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны.
«Летающий танк» – так называли эту машину на фронте, и именно она стала одним из символов победы Красной Армии.