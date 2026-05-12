Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 11:58

Подведены итоги голосования: вологжане выбрали имя аэропорту

Аэропорт в Вологде будет носить имя великого земляка
Источник:kp.ru
Аэропорт Вологды ждет реконструкция. Фото: Сергей Жестянников в Телеграме.

Аэропорт Вологды ждет реконструкция. Фото: Сергей Жестянников в Телеграме.

Вологодский аэропорт получит имя Сергея Ильюшина.

Подведены итоги голосования. Оно прошло на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной!».

"За кандидатуру трижды Героя Социалистического труда, лауреата семи Сталинских премий, создателя легендарного штурмовика Ил-2 отдали голоса 46,3% участников", - озвучил Сергей Жестяников.

Ил-2, созданный нашим земляком, стал самым массовым боевым самолётом в истории и сыграл ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны.

«Летающий танк» – так называли эту машину на фронте, и именно она стала одним из символов победы Красной Армии.