В четырех минутах езды от больницы под Вологдой появилась вертолетная площадка

Неподалеку от областного больничного комплекса построили взлётно-посадочную площадку для вертолета. Она расположена на улице Пригородной в деревне Абрамцево под Вологдой.

Инициатива связана с необходимостью сократить время транспортировки пациентов. Ранее санавиация приземлялась на территории вологодского Аэропорта близ поселка Дорожного и пациента везли до больницы на Пошехонском шоссе не менее получаса через город и около 25-27 минут по объездной дороге.

От Абрамцева до медучреждений удастся добраться за 5 минут, а с включенными маячками и сиреной — за 3 минуты 45 секунд.

Использовать на практике площадку начнут уже на текущей неделе. Всего в регионе санавиация совершает за год сотни вылетов из удалённых уголков Вологодчины.

Как стало известно из судебного дела, полеты за пациентами с врачом и оборудованием на вертолете обходятся недешево: не одна сотня тысяч рублей за час. Иногда прокуратура требует взыскать деньги, например, с виновника ДТП, в котором получили травму пациентка.