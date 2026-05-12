В Вологодской области - новое высокое назначение

Временно исполняющим полномочия главы Череповецкого округа назначен Николай Сальников. Ранее он занимал должность замглавы города Череповца.

Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, «Николай Владимирович - коренной череповчанин, знает проблемы территории, умеет работать с людьми. <…> Он проактивный, целеустремлённый, ориентированный на выполнение поставленных задач. Имеет опыт законотворческой деятельности - был заместителем председателя Череповецкой гордумы. Имеет высшее юридическое образование и опыт работы в этой сфере. В Череповецком округе Николай Владимирович сможет проявить все свои навыки и компетенции. Это назначение - кредит доверия, который предстоит оправдать перед жителями, развивая округ и повышая качество жизни».