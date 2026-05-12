Вологодские поисковики 9 мая нашли солдатский медальон

Фото: "Вологодский поисковый отряд" ВКонтакте

9 мая в Подпорожском районе Ленинградской области участники Вологодского поискового отряда обнаружили солдатский медальон. Находка была сделана в районе деревни Пертозеро.

В этих местах шли бои с финнами, воевавшими на стороне фашистской Германией. В кровопролитных боях участвовали батальоны 763-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии.

В апреле 1942 года дивизия наступала с задачей взять Архангельский тракт и оттеснить финские подразделения от деревни. Но наши бойцы попали в окружение. Сейчас волонтёры также обнаружили две ямы с захоронениями советских солдат и ведут подъём останков.

Найти медальон - удача. К счастью, вкладыш в медальоне был заполнен и неплохо сохранился.

Установлено, что медальон принадлежал красноармейцу Батманову 1906 года рождения. Он был уроженцем Молотовской области (ныне Пермский край), Большеусинского района, Пантелеевского сельсовета, деревни Коровино. В качестве адреса семьи указана та же деревня, родственник – Батманова Пелагея С. Призван боец Больше-Усинским районным военкоматом.

Об этом участники экспедиции рассказали в социальных сетях.