На Вологодчине за выходные утонули два мужчины

Две трагедии произошли на реках Вологодчины. Утонули два мужчины, сообщает ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Один из них погиб 9 мая в Череповце. На реке Шексне во время купания на глазах очевидцев ушёл под воду 46-летний мужчина. Спасти его не удалось. Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.

11 мая в Кирилловском округе 52-летний мужчина отдыхал на реке Сусле неподалёку от деревни Тереховской. Тело мужчины нашли в реке в тот же день.

Спасатели транспортировали его на берег для передачи полиции.

Несмотря на установившуюся тёплую погоду, вода в региональных водоёмах ещё не прогрелась до безопасного уровня. Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и судороги, что особенно опасно для неопытных пловцов.