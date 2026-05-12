Полет санавиации из Вологды в Нюксеницу и обратно оценили в сумму более 800 тысяч рублей

Водителя заставят платить за эвакуацию санавиацией травмированной в ДТП пассажирки.

Нюксенский районный суд удовлетворил иск прокурора.

Он потребовал взыскать водителя, виновного в ДТП, стоимости эвакуации пострадавшей пассажирки с помощью санавиации. Мужчина должен выплатить свыше 800 тысяч рублей.

ДТП случилось ранним утром 28 ноября 2023 года на 18-м километре автодороги «Нюксеница — Брусенец — Игмас», 43-летний житель Вологды на автомобиле «ВАЗ-21150» превысил скорость, не справился с управлением, автомашина вылетела в кювет.

27-летняя пассажирка, жительница Нюксеницы получила травмы. Она не была пристегнута ремнем безопасности. У нее диагностированы множественные переломы. После оказания первой помощи в местной больнице врачебная комиссия приняла решение о срочной эвакуации пациентки в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» с использованием санитарной авиации.

Так как стороны примирились, так что уголовное дело в отношении водителя по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ было прекращено.

Как выяснилось, за санавиацию заплатило медучреждение - районный бюджет. Прокурор потребовал взыскать с виновника ДТП более 800 000 рублей.

В суде мужчина признал исковые требования, но пояснил, что не знал о платном характере такой помощи, а также указал на свое затруднительное материальное положение.

Изучив обстоятельства дела, суд установил, что полет был оплачен больницей из бюджетных средств — субсидий на выполнение госзадания. Согласно контракту, стоимость одного летного часа воздушного судна составляет 255 831 рубль. В итоге стоимость перелета пострадавшей достигла 810 984 рублей.

При этом суд подчеркнул, что услуги санитарно-авиационной эвакуации не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако понесенные расходы находятся в прямой причинно-следственной связи с противоправными действиями водителя, который нарушил ПДД и причинил тяжкий вред здоровью пассажирки.

Нюксенский районный суд постановил взыскать с вологжанина стоимость эвакуационного перелета в размере 810 984 рублей, а также государственную пошлину в сумме 21 219,69 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.