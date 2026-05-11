Пожар начался на территории "Северстали"

Гендиректор "Северстали" Евгений Виноградов сообщил: "На территории коксохимического производства ЧерМК произошло возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные расчёты, проводятся все необходимые мероприятия по скорейшей ликвидации пожара." Он заверил, что "угрозы для персонала нет".

В Череповце сотрудники противопожарной службы выехали по автоматическому вызову на ликвидацию пожара в Цехе переработки химических продуктов №1 ПАО «Северсталь». Общая численность сил и средств составляет порядка 40 человек.

Ранее на производстве начали выдавать противогазы. Евгений Виноградов сообщил, что сменный персонал уже получил 10 тыс. противогазов.

Ещё 4,5 тыс. штук поступили на предприятие, а 13,5 тыс. находятся в процессе закупки.

Средствами индивидуальной защиты также планируют обеспечить дневной персонал, вспомогательные подразделения и менеджеров. Полностью выдать противогазы с панорамными масками всему коллективу рассчитывают до 15 июня.

На изображении, опубликованном Евгением Виноградовым, показан противогаз марки УЗС ВК ЭКРАН с ВК 320 с МАГ-3Л. Средняя стоимость такой модели составляет около 6,5 тыс. рублей.