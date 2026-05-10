Юные вологжане записали аудиогид об истории и культуре родного края

Вологодские школьники и студенты в рамках проекта «Проводники смыслов. Голоса» (часть программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие») создали аудиогид по Вологодской области. Голосами молодых активистов записаны истории об областной столице и её окрестностях.

«Слушать этот гид — всё равно что листать живую книгу с картинками, где каждая остановка открывает новую тайну. Маршрут проходит от Вологодского кремля с Софийским собором до набережной реки Вологды, от кружевных мастерских до тихих улиц с деревянными домами, а затем — к национальному парку "Русский Север" и древним монастырям», — рассказывают организаторы.

Проект объединяет профессиональных экскурсоводов, экспертов и молодёжь, которые вместе создают аудиогиды и подкасты о достопримечательностях России. Направления разные: «Больше, чем метро», «Голоса Памяти: города-герои» и «Россия глазами юных экскурсоводов». В последнем и представлен аудиогид по Вологодчине.

Из него можно узнать о том, как родилась Вологда, о Кремле Ивана Грозного, Софийском соборе, вологодском кружеве, знаменитых земляках, а также о сказках Вологодского края и старинных детских играх. Организаторы также подготовили рекомендованный маршрут для слушателей.

Аудиогид создан в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодёжь и дети».