В Парке Победы Череповца установили МиГ-23

В Парке Победы Череповца появился новый экспонат — истребитель МиГ-23. Реактивный самолёт установили рядом с макетом МиГ-3, который торжественно открыли год назад. Так в парке постепенно рождается настоящая авиационная выставка под открытым небом.

Как рассказал глава города Андрей Накрошаев, истребитель установили при поддержке «ФосАгро». Компания не первый год помогает городу развивать общественные пространства и сохранять память о героическом прошлом.

В планах на ближайшие пять лет — продолжить благоустройство парка, создать новые тематические зоны и дополнить экспозицию новыми образцами военной техники.

Напомним, ранее при поддержке «ФосАгро» в парке уже появились мемориалы «Стена памяти» и «Лента памяти» с фотографиями ветеранов и тружеников тыла, а также мемориал «Огонь памяти» и другие музейные объекты. Рядом с парком открылось кафе, где гостей знакомят с блюдами традиционной вологодской кухни.