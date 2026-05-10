Два человека погибли на пожаре в Харовске

В Харовске состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС.

Трагедия произошла в ночь на 10 мая на улице Гражданской. Погибли двое человек. Называется возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

«Я обращаюсь сейчас к каждому жителю нашего округа. Посмотрите вокруг: еще раз проверьте состояние электропроводки в своих домах и квартирах, печное отопление. Никогда не курите в постели и не оставляйте детей без присмотра с включенными приборами. Будьте предельно внимательны и осторожны. Человеческая жизнь бесценна, и потерять её можно в один миг из-за мелочи, на которую вовремя не обратили внимания. Берегите себя и своих близких. Пожар легче предупредить, чем пережить его последствия», - рассказал в соцсетях глава Харовского округа Александр Белов.