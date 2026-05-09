В Вологде высадили 32 тысячи цветов к 9 Мая

Со страницы Сергея Жестянникова

К празднованию Дня Победы «Зеленстрой» завершил праздничное оформление Вологды. На 13 ключевых локациях — у мемориалов и памятных мест — высадили более 32 тысяч цветов. Цветники появились у танка Т-34, зенитки, в Кировском сквере, на площади Федулова и у других значимых объектов.

Фасады украсили праздничными конструкциями, мемориалы привели в порядок.

«На этом цветочное оформление Вологды не закончится. В мае — июне добавится ещё 18 цветников — это 80 тысяч растений. Всего в весенне-летний период в областной столице будет высажено более 60 видов растений, среди которых самыми распространёнными станут петуньи, бегонии, виолы и бархатцы», — сообщил глава города Сергей Жестянников.