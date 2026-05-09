На остановках Вологды — лица Победы: портреты более 1300 героев

Фото: администрация города Вологды.

В областной столице на экранах «умных» остановочных комплексов начали транслировать портреты ветеранов. Всего покажут фотографии более 1300 человек: фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других участников Великой Отечественной войны. Также среди них — вологжане, погибшие в зоне СВО.

Показ портретов продлится на всех экранах города в течение праздничных дней. Организаторы подчеркивают, что это дань уважения и возможность для каждого вспомнить своих героев.