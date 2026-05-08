В Череповце установили светодиодную композицию «Вечный огонь»

Символ Победы и памяти появился в Череповце. Глава города Андрей Накрошаев сообщил: "В честь великого праздника – Дня Победы – на Площади Молодежи установили новую светодиодную объемно-пространственную композицию «Вечный огонь»".

Так что у череповчан появилась не только еще одна точка притяжения в праздничные дни, но и красивая фотозона.

"Старались подобрать достойное и символичное украшение к юбилею Победы. Композиция выбрана не случайно - «Вечный огонь» напоминает о мужестве и самоотверженности наших Героев, о подвиге тех, кто отстоял мир и свободу. Алые гвоздики, вплетенные в инсталляцию, символизируют народную память, уважение и благодарность защитникам Отечества, - рассказал глава города. Каждый желающий может прийти к композиции, возложить цветы и сделать фотографии вместе с семьей и близкими".