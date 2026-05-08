Вологжанам напомнили, где можно возложить цветы 9 мая

Площадь Революции в настоящее время закрыта на реставрацию. Напомним, там расположен Вечный огонь, к которому тысячи вологжан в День Победы несут цветы. Так как площадь закрыта на ремонт, вологжане могут возложить цветы к другим памятникам, которые посвящны Великой Отечественной войне. Как сообщает Вологда.рф, цветы можно принести к обелиску воинской славы вологжанам с именами Героев Советского Союза, он находится в Кировском сквере. Стела «Город трудовой доблести» установлена на площади имени Бабушкина.

Память бойцов Великой Отечественной войны можно почтить и на кладбищах Вологды. На Введенском кладбище цветы возлагают у обелиска воинам-вологжанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на Пошехонском кладбище — у мемориала «Жителям блокадного Ленинграда».