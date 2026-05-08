В центре Вологды 9 мая ограничат движение транспорта

Инфографика пресс-службы администрации Вологды.

В День Победы в Вологде пройдут парад военной техники, шествие «Бессмертного полка», а также 11-часовая концертная программа на Кремлевской площади. Проход на Кремлевскую площадь будет организован после парада техники и шествия «Бессмертного полка» через три КПП: у Софийского собора, у Музея кружева и со стороны проспекта Победы.

В связи с этим ряд улиц будет закрыт для стоянки и движения транспорта.

9 Мая с 06:00 до 13:00 для транспорта перекрыты улицы: Ленинградская на участке от Благовещенской до проспекта Победы; проспект Победы на участке от Ленинградской до Мира; Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади; Торговая площадь; Батюшкова от проспекта Победы до Октябрьской; Благовещенская от Мальцева до Батюшкова.

С 13:00 до 00:00 движение и стоянка транспорта будут запрещены на улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади и по Торговой площади на участке от дома № 1 до дома № 17.

На период введения ограничений также изменятся маршруты общественного транспорта:

- автобусы маршрута № 4 при движении в направлении остановочного пункта «ул. Новаторов» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская –Мира – Октябрьская – Мальцева – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «ул. Дальняя» по улицам: Ленинградская – Октябрьская – Мира –– Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 4в при движении в направлении остановочного пункта «Парк Осановская роща» проследуют по улицам Сергея Орлова –Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Бригантина» по улицам: Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 7 при движении в направлении остановочного пункта «Берег» проследуют по улицам Мира – ул. Октябрьская –Пролетарская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Евковская» по улицам: проспект Победы –Воровского – Октябрьская – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 8 при движении в направлении остановочного пункта «Лукьяново» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – Октябрьская – Пролетарская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Реабилитационный центр» по улицам: проспект Победы – Воровского –Октябрьская – Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 11 при движении в направлении остановочного пункта «Ботанический сад» проследуют по улицам Мира – Октябрьская – ул. Пролетарская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Осаново» по улицам: проспект Победы – Воровского – Октябрьская – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 14 при движении в направлении остановочного пункта «ВПЗ» проследуют по Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Семёнково» по улицам: Мира –Козленская – Мароии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 16 при движении в направлении остановочного пункта «ВПЗ» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – Октябрьская – Ленинградская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Дальняя» по улицам: Ленинградская – Октябрьская – Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 22 при движении в направлении остановочного пункта «ул. Новаторов» проследуют по улицам Серея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – Октябрьская – Ленинградская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Семёнково» по улицам: Ленинградская – Октябрьская – Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 23 при движении в направлении остановочного пункта «ВПЗ» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «ул. Дальняя» по улицам: Мира –Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 27 при движении в направлении остановочного пункта «Берег» проследуют по улицам Мира – Октябрьская – Пролетарская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «6 мкр» по улицам: Проспект Победы – ул. Воровского – ул. Октябрьская – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 28 при движении в направлении остановочного пункта «Лоста» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Прилуки» по улицам: Мира –Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 37 при движении в направлении остановочного пункта «Вокзал» проследуют по улицам проспект Победы – Воровского –Октябрьская – далее по маршруту;

- автобусы маршрута № 42 при движении в направлении остановочного пункта «Екимцево» проследуют по улицам Сергея Орлова – Лермонтова – Марии Ульяновой – Козлёнская – Мира – Октябрьская – Ленинградская – далее по маршруту. При движении в направлении остановочного пункта «Доронино» по улицам: Ленинградская – Октябрьская – Мира – Козлёнская – Марии Ульяновой –– Лермонтова –– Сергея Орлова – далее по маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

