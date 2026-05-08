НовостиОбщество8 мая 2026 18:05

Семь тысяч зажженных свечей нарисовали в Вологде картину

Она заняла 500 квадратных метров кремлевской площади
Свечи на асфальте сложились в выразительную картину.

В центре Вологды зажгли 7 тысяч свечей.

На Кремлёвской площади из них появилась картина, изображающая воинов трех разных эпох: древнерусский воин, боец Великой Отечественной войны и солдат Вооруженных сил России. Картину выложили с помощью свечей активисты движения «Волонтеры Победы» под руководством вологодского художника Олега Иванова. Приняли участие и представители других волонтерских организаций. Работа заняла более 500 квадратных метров.

По словам активистов, это благодарность воинам всех эпох за ратные подвиги. Каждая свеча символизирует память о тех, кто отдал жизнь за будущее страны. В огонь в темноте напоминает о мужестве и стойкости победителей.