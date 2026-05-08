47 миллионов рублей туристского сбора поступило в бюджеты Вологодчины

С 1 января 2025 года во всех муниципальных образованиях Вологодской области в бюджет поступает туристический сбор.

Он введен для привлечения средств на развитие региональной туринфраструктуры.

Стали известны результаты новшества: в прошлом году в бюджеты муниципалитетов поступило около 47 млн рублей. Всех больше бюджет пополнился у областного центра.

«Сбор не сами туристы напрямую, а организации и ИП, которые предоставляют услуги размещения в официально классифицированных гостиницах, хостелах и других объектах. В 2025 году ставка сбора не превышала 1% от стоимости номера за сутки. А с 2026 года она выросла до 2%, но при этом не может быть меньше 100 рублей в день», - пояснили в региональном Министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

Напомним, турсбор берется только с гостей нашего региона, вологжане от сбора освобождены.

Полученные деньги направят на благоустройство территорий. Это поможет улучшить состояние номерного фонда, привести в порядок общественные пространства и сделать поездки по региону комфортнее.

Развитие туризма в области - одна из приоритетных задач, которую ставит перед региональным правительством губернатор Георгий Филимонов. Работа идёт в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который нацелен на то, чтобы российские регионы стали более привлекательными и для внутренних, и для зарубежных гостей.