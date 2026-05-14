В Вологодской области выдаются льготные кредиты предпринимателям

Вологодский губернатор Георгий Филимонов заявил: "Все алкомаркеты и «наливайки» в регионе ликвидированы, а программа модернизации общепита («5:3:3») продолжается и набирает обороты". Программа - это льготные займы в размере до 5 млн руб., которые предприниматели получают под 3% годовых на 3 года на создание новых кафе, пекарен и т.д. на месте закрывающихся «наливаек».

Изначально «5:3:3» была задумана для поддержки бизнеса, готового сменить профиль с торговли алкоголем на общественное питание.

"Программу продолжаем, чтобы в нашем регионе появлялись новые объекты питания, разнообразного и вкусного. Это то, чем мы будем привлекать гостей, когда наши города окончательно преобразятся к юбилейным датам, а турпоток кратно вырастет", - заявил губернатор.

В прошлом году выдано 16 займов, в этом году уже 11. Общая сумма поддержки превысила 94 млн руб.